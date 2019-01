Apple distribue le contenu d'iTunes sur les téléviseurs Samsung

Apple, qui a émis la semaine dernière un rare avertissement sur sa prévision de chiffre d'affaires trimestriel, mise de plus en plus sur les services comme la musique, le stockage (iCloud) ou les contenus vidéos pour compenser le ralentissement des ventes d'iPhone, en particulier en Chine où les consommateurs ont tendance à conserver plus longtemps leurs appareils..

A l'image de Netflix et Amazon Studio, le groupe californien s'est lancé dans des programmes originaux en recrutant d'anciens responsables de Sony Television. Il a notamment enrôlé la star de la télévision américaine Oprah Winfrey, signé avec les actrices Jennifer Aniston et Reese Witherspoon, décroché un projet avec le réalisateur Steven Spielberg et conclu un accord avec Canal+ en vue d'adapter sa série "Calls".

Mais Apple n'a toujours pas précisé quand et comment il compte diffuser ces nouveaux contenus.

L'accord avec Samsung dévoilé dimanche pourrait cependant constituer une étape en vue de la distribution des contenus du groupe américain sur des appareils tiers, ces derniers étant diffusés pour le moment essentiellement via le boîtier Apple TV.

Les téléviseurs de Samsung intégreront une application permettant aux utilisateurs de parcourir, de louer ou d'acheter et de lire des films et des émissions actuellement présents sur iTunes. Samsung va également adopter la technologie AirPlay 2 d'Apple, qui permet de diffuser sans fil sur le téléviseur le contenu des iPhone.

Apple et Samsung ont tous deux refusé de dévoiler les modalités financières de leur partenariat.

Le groupe à la pomme a aussi conclu en novembre un accord avec Amazon permettant aux utilisateurs des enceintes connectées Echo du géant du commerce en ligne d'accéder à Apple Music.

(Stephen Nellis; Claude Chendjou pour le service français, édité par Benoît Van Overstraeten)