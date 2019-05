Apple : en hausse, soutenu par un broker

24/05/2019 | 16:55

Le titre Apple s'affiche en hausse ce vendredi (+0,6%), aux premiers échanges à New York, alors que Wedbush Securities a annoncé maintenir sa recommandation 'surperformance' sur le titre, avec un objectif de cours de 235 dollars, indiquant que les investisseurs ont actuellement à l'esprit un impact hautement improbable de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine qui se reflète sur la valorisation.



Dans sa note, le broker américain estime que les rumeurs d'un BPA réduit de 20% / 30%, dans un contexte de fermeture du marché chinois pour la compagnie basée à Cupertino, 'ne sont tout simplement pas réalistes'.



Selon Wedbush, cette situation a créé une 'opportunité d'achat unique' du titre Apple.





