Apple : espère donner un nouvel élan à ses Mac et ses iPad Pro

Ces nouveaux iPad Pro, la tablette haut de gamme du groupe californien, en concurrence avec la Surface de Microsoft, sont équipés d'un cadre plus fin et du système de déverrouillage des nouveaux iPhone, a annoncé la marque à la pomme.

Quant au nouveau Mac Book Air, lancé pour la première fois en 2011, il sera doté d'un écran de meilleure résolution et de bords plus étroits, a indiqué le groupe de Cupertino, ajoutant qu'il serait commercialisé à partir du 7 novembre au prix de 1.199 dollars (1.055 euros).

Apple a également précisé que le Mac Mini, un ordinateur de bureau de petite taille, disposerait d'une plus grande puissance de traitement et d'une capacité de mémoire accrue. Il sera vendu à partir de 799 dollars.

Apple a présenté le mois dernier ses nouveaux smartphones et ses nouvelles montres mais les gammes de produits plus anciennes ont représenté un chiffre d'affaires de 45 milliards de dollars au cours du dernier trimestre fiscal. A titre de comparaison, les ventes des iPhone ont été de 141,3 milliards de dollars sur cette même période.

"Ils voulaient vraiment montrer au monde qu'ils n'avaient pas oublié l'iPad et le Mac", a commenté Mika Kitagawa, analyste chez Gartner.

En juillet, lors de la publication des résultats de son troisième trimestre fiscal, Apple avait fait état des ventes de Mac les plus faibles depuis 2010, avec une baisse en volume de 13% sur un an.

Les ventes d'iPad avaient elles modestement progressé de 1%. Le chiffre d'affaires généré par ces deux appareils a lui diminué de 5%.

Une partie de cette baisse des ventes de Mac s'est expliquée par le calendrier: Apple a sorti ces nouveaux Mac en juillet, alors qu'il les avait lancés en juin les années précédentes.

Plus généralement, la croissance des ventes de Mac a dépassé celle du marché des PC et l'iPad a été la tablette la plus performante sur un marché qui s'est révélé plus petit que ce qu'Apple espérait lors de la sortie de l'appareil en 2010.

Alors qu'Apple a maintenu les prix à la baisse sur certains appareils, notamment les iPad d'entrée de gamme destinés aux écoles, les analystes s'attendaient largement à ce qu'il conserve, voire augmente ceux de ses nouveaux ordinateurs portables et ordinateurs de bureau.

"Avec Apple, 'le pas cher' est toujours plus cher que tout le monde", relève Carolina Milanesi, analyste chez Creative Strategies.

Le titre Apple progressait de 0,50% à 213,29 dollars à Wall Street vers 14h25 GMT.

(Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat)

par Stephen Nellis

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv APPLE -0.17% 211.8714 27.81% MICROSOFT CORPORATION -1.95% 101.78 21.41%