Apple et Samsung continuent de dominer le marché suisse

Zurich (awp) - Apple et Samsung continuent de largement dominer le marché suisse des smartphones, affirme Comparis, sondage à l'appui. Plus loin au classement, le finlandais Nokia, qui dominait sans partage avant l'avènement de l'iPhone en 2007, bénéficie de la nostalgie de certains consommateurs et reprend le 4e rang à Sony.

Du côté des systèmes d'exploitation pour smartphones, Android de Google mènent sans surprise la danse, 56% des appareils utilisés en Suisse fonctionnant avec ce dernier, contre 54% l'an dernier, précise mercredi le site de comparaisons Comparis.ch. Apple, avec iOS gagne pour sa part 3 points du pourcentage à 44%.

Derrière l'américain Apple et le sud-coréen Samsung, dont la part de marché a fléchi de 3 points de pourcentage à 36%, Huawei parvient à défendre son 3e rang. Le géant chinois, qui a doublé Apple au niveau mondial pour se caler derrière Samsung, fait cependant pâle figure en terres helvétiques face à ses deux principaux concurrents avec une part de marché de 8%.

Reprenant la 4e place du japonais Sony, dont la part de marché a chuté de 4 à 2%, Nokia passe à 3%. Redevenue finlandaise, après être passée un temps dans le giron de Microsoft, la marque emblématique des téléphones portables des années 90 est désormais contrôlée par la société HMD Global. Le groupe Nokia, qui avait vendu ses smartphones à Microsoft, s'est lui recentré sur les équipements en télécommunications.

La Suisse, pays de l'iPhone

Au niveau mondial, le marché du smartphone est saturé et en perte de vitesse, avec désormais quatre trimestres de baisse d'affilée, selon le cabinet d'études IDC. En Europe, les chinois Xiaomi, OPPO ou OnePlus tentent de se faire une place dans une offre qui compte déjà des Wiko, LG, Sony. Toutes ces marques tentent de capter les 25% de part de marché laissés par Samsung, Apple et Huawei.

En ne considérant que les modèles, les iPhone 7 et 7 Plus sont les plus utilisés en Suisse avec une part de marché de 10%, devant les Galaxy S7 et S7 Edge de Samsung (9%). Lancés il y a un an, les iPhone 8 et 10 d'Apple se retrouvent au rang des 10 appareils les plus vendus en Suisse. Pour les smartphones Android, le Samsung Galaxy S9 et les dernières itérations du Note peinent encore à se faire une place.

"Chez Apple, les consommateurs sont habitués à des prix élevés depuis bien longtemps. Les utilisateurs Android, en revanche, comptent sur des prix plus bas. Une attente à laquelle les smartphones Samsung, plus chers, ne répondent visiblement pas ", explique Jean-Claude Frick, expert numérique chez Comparis.

En conséquence, les utilisateurs Android conservent leurs appareils plus longtemps. La popularité des modèles Samsung Galaxy S5 et S6, sortis il y a plus de 3 ans, tout comme les appareils moins chers Samsung Galaxy A, qui se placent parmi les 10 premiers du classement, le montre bien, relève le spécialiste.

Sur le millier de personnes interrogées par Comparis, près d'un tiers a acquis son smartphone il y a moins d'un an. Et pas loin de la moitié (44%) a indiqué avoir changé d'appareil îl y a un ou deux ans. Seuls un cinquième des sondés utilisent leur mobile depuis 3 ans ou plus.

sig/mk/vj/jh