Apple : l'Apple Card lancée aujourd'hui aux Etats-Unis

20/08/2019 | 16:09

C'est aujourd'hui qu'Apple lance aux Etats-Unis l'Apple Card, sa carte de crédit virtuelle développée en collaboration avec Goldman Sachs et Mastercard à destination des utilisateurs de l'iPhone.



Dans le cadre de son offre, Apple a mis en place un programme de 'cashback' (retour d'argent) nommé 'Daily Cash' permettant le remboursement a posteriori de 2% du montant des achats effectués avec la carte.



Ce pourcentage atteint même 3% pour les achats réalisés sur la boutique en ligne Apple, dans les magasins Apple ou chez des partenaires comme Uber Eats.



Pour les titulaires de l'élégante Apple Card en titane, le 'cashback' se limite toutefois à 1% du montant des achats. Dépourvue de tout numéro, de date d'expiration, de signature et de code de sécurité, cette carte physique est 'plus sécurisée que n'importe quelle autre carte', assure néanmoins Apple.



Autre point positif, les utilisateurs d'Apple Card ne versent aucun frais de gestion, aucune cotisation annuelle, aucune commission sur les achats internationaux et aucun frais en cas de dépassement du montant autorisé.



L'Apple Card est disponible aujourd'hui aux Etats-Unis pour les propriétaires d'iPhone disposant au moins d'un iPhone 6 utilisant Wallet et ayant téléchargé la dernière version d'iOS 12.4.



