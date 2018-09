Apple : l'UE autorise le projet de rachat de Shazam

06/09/2018 | 16:14

La Commission européenne autorise le projet de rachat de Shazam par Apple. La Commission a conclu que l'opération n'affecterait pas la concurrence dans l'espace économique européen ou une partie substantielle de celui-ci.



Apple exploite 'Apple Music', qui est le deuxième plus grand service de diffusion de musique en continu en Europe, Spotify étant le premier.



Shazam exploite l'application de reconnaissance musicale ('appli') la plus utilisée dans l'Espace économique européen (EEE) ainsi qu'à l'échelle mondiale.



Mme Margrethe Vestager, commissaire chargée de la politique de concurrence, a déclaré : ' Les données sont des éléments essentiels de l'économie numérique. C'est pourquoi nous devons soigneusement examiner les opérations qui débouchent sur l'acquisition de jeux de données importants, notamment de données potentiellement commercialement sensibles, afin de veiller à ce qu'elles ne restreignent pas la concurrence. Au terme d'une analyse approfondie des données musicales de Shazam et de ses données concernant les utilisateurs, nous avons conclu que leur acquisition par Apple ne réduirait pas la concurrence sur le marché de la diffusion numérique de musique en continu.'



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.