Apple : lance iPadOS avec 5 jours d'avance

25/09/2019 | 12:58

Le groupe Apple vient d'annoncer la mise à disposition d'IpadOS, avec 5 jours d'avance par rapport à la date de lancement officiel prévue.



C'est la première fois que les systèmes d'exploitation des iPad et iPhone ne portent pas le même nom, iOS étant désormais réservé aux smartphones du géant américain. iPadOS reprend néanmoins beaucoup des améliorations d'iOS 13, comme le mode sombre. Il ajoute des fonctionnalités spécifiques et destinées à une navigation sur tablette.



Pour profiter de ce nouveau système d'exploitation, il faut disposer d'un iPad Air 2, d'un iPad Pro, d'un iPad 5e génération ou d'un iPad mini 3 - ou, dans chacun des cas, d'une version plus récente.



