Apple : lance un nouveau programme de réparation pour iPhone

29/08/2019 | 16:13

Apple a annoncé le lancement d'un nouveau programme de réparation pour offrir à ses clients des options supplémentaires pour les réparations hors garantie de l'iPhone, le type de réparation le plus courant.



Plus précisément, le géant américain facilitera l'accès à des fournisseurs indépendants américains avec les mêmes ressources que son réseau de fournisseurs de services agréé.



Cela signifie qu'Apple fournira à plus d'entreprises de réparation indépendantes les mêmes pièces d'origine, outils, formations, manuels de réparation et diagnostics que ses 5 000 fournisseurs de services agréés Apple (AASP).



Le programme est actuellement lancé aux États-Unis, avec des projets d'extension à d'autres pays.



Cette décision intervient alors qu'Apple a récemment étendu son réseau de services agréés à tous les magasins Best Buy des États-Unis, multipliant par trois le nombre de ses sites aux États-Unis par rapport à il y a trois ans.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.