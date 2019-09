Apple : lance une version web d'Apple Music

06/09/2019 | 15:13

Le service de streaming musical d'Apple, baptisé Apple Music, est désormais disponible via un navigateur web, comme peuvent l'être ses concurrents Deezer et Spotify.



Il s'agit pour l'instant d'une version beta, mais le service permet, une fois renseigné son identifiant et son mot de passe, de retrouver sa bibliothèque et ses listes de lecture. Certaines fonctionnalités, comme l'affichage des paroles des morceaux, ne sont pas encore disponibles, mais le tout est, d'après la presse spécialisée, déjà parfaitement fonctionnel malgré quelques bugs de jeunesse.



Rappelons qu'Apple Music ne s'est encore jamais aventuré sur les navigateurs web. Jusqu'à présent, il fallait disposer de l'application smartphone ou d'iTunes pour profiter du service.





