Apple : lancement d'un nouvel iPod Touch

29/05/2019 | 14:35

Le groupe Apple a surpris les spécialistes du secteur hier soir, en lançant une nouvelle version de son iPod Touch, ultime représentant de la gamme de baladeurs de la marque.



Il est décliné en six coloris, reprend le même design que la version précédente, et est équipé d'une dalle LCD de 4 pouces, d'un capteur photo principal de 8 mégapixels, d'une puce A10 Fusion ainsi que d'une prise Jack. Ses utilisateurs, s'il en reste tant ses fonctions sont intégrées à n'importe quel smartphone même basique, devront en revanche faire l'impasse sur Touch ID ou le Bluetooth 5.0.



L'iPod Touch 2019 est vendu à partir de 249 euros.





