Apple : le titre grimpe sur des propos d'analyste

13/08/2019 | 16:25

Le titre Apple signe la plus forte hausse de l'indice Dow Jones mardi à la Bourse de New York, porté par des commentaires positifs des analystes de Credit Suisse.



A 10h00 (heure locale), l'action du géant californien des hautes technologies gagne 5,2% à 210,7 dollars, alors que le Dow progresse de 1,6%. Le titre avait abandonné près de 6% depuis le début du mois d'août.



Dans une note consacrée au groupe de Cupertino, les analystes de la banque suisse - qui s'appuient sur des données officielles - font remarquer que les livraisons chinoises d'iPhones ont bondi de 42% au mois de juillet, dans un marché du smartphone pourtant en baisse de 3,5%.



Ce redressement jugé de bon augure après le plongeon du mois de juin (-35%) pourrait être annonciateur d'un solide troisième trimestre pour le groupe, affirment les équipes de Credit Suisse.



La banque d'affaires préfère, malgré tout, conserver une opinion 'neutre' sur la valeur, assortie d'un objectif de cours de 209 dollars.



'En dépit de ces chiffres encourageants, le bras de fer commercial en cours entre les Etats-Unis et la Chine constitue une épée de Damoclès persistante, ce qui devrait limiter la progression du titre à court terme', fait-elle valoir.



