Apple : pourrait donner un nouveau rôle à son logo sur iPhone

30/09/2019 | 15:52

Selon un brevet déposé par Apple et repéré par AppleInsider, la marque à la pomme pourrait envisager de se servir du logo au dos de ses smartphones pour signaler une nouvelle notification.



Concrètement, le logo pourrait alors changer de couleur et/ou de luminosité lors de l'arrivée de SMS ou d'appels par exemple. Les utilisateurs pourraient décider eux-mêmes, via iOS, de la couleur appliquée à chaque type de notification. Selon le brevet repéré, ce système pourrait également être appliqué aux iPad et Macbook.



Rappelons tout de même que le dépôt d'un brevet, que ce soit par Apple ou par n'importe quelle autre entreprise, n'est pas automatiquement synonyme d'application sur une gamme de produits.



