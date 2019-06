Apple : prochain départ du chief designer officer

28/06/2019 | 13:12

Apple a fait part jeudi soir du prochain départ de son chief designer officer Jony Ive, qui va créer sa propre entreprise de design, société qui comptera toutefois la firme à la pomme parmi ses principaux clients.



Ce départ prendra effet plus tard cette année, les autres responsables de l'équipe de design Evans Hankey (design industriel) et Alan Dye (design interface humaine) étant prêts à le remplacer.



Apple a aussi annoncé que Sabih Khan, qui travaille depuis 24 ans au sein du groupe, a été nommé au sein de son équipe dirigeante en tant que senior vice-président des opérations, en charge notamment de la logistique et de la qualité produit.



