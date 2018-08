Apple : retire de ses plateformes la plupart des podcasts d'InfoWars

ATLANTA, 6 août (Reuters) - La plupart des podcasts de l'animateur et homme de médias américain Alex Jones, un théoricien du complot, ont été retirés des plateformes de téléchargement d'Apple sur iTunes et de l'application Podcasts, rapporte dimanche le site d'informations BuzzFeed, qui cite un porte-parole de l'entreprise.

Alex Jones a fondé le site InfoWars en 1999, élargissant progressivement la base de son public. Il a notamment relayé les théories présentant les attentats du 11 septembre 2001 comme une manipulation fédérale.

Apple a dit à BuzzFeed avoir supprimé cinq des six podcasts d'InfoWars, dont "War Room" et "The Alex Jones Show". Seul "RealNews with David Knight" était toujours disponible dimanche sur les plateformes d'Apple.

Ni Alex Jones ni un représentant d'InfoWars n'étaient disponibles pour commenter ces informations lundi matin.

La semaine dernière, Facebook a suspendu son compte, lui reprochant de propager un discours de haine. La plateforme de vidéo en ligne YouTube a retiré quatre de ses vidéos.

Par ailleurs, la plateforme de streaming musical Spotify a retiré certains épisodes des programmes d'Alex Jones la semaine dernière.

"Spotify peut confirmer qu'il a supprimé des épisodes spécifiques des podcasts du "The Alex Jones Show" pour avoir violé notre charte sur les contenus haineux", a déclaré un porte-parole de l'entreprise dimanche soir. (Rich McKay, Arthur Connan pour le service français)

