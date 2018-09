Apple : titre en hausse, poussé par un broker

27/09/2018 | 16:21

Le titre Apple s'affiche en hausse ce jeudi, alors que J.P. Morgan a commencé à couvrir le titre avec une recommandation à 'surpondérer' et un objectif de cours de 272 dollars à décembre 2019, ce qui implique un potentiel de hausse de 23% par rapport au niveau actuel de l'action.



'Alors que le leadership d'Apple sur le marché des smartphones haut de gamme est bien comprise par les investisseurs, nous entrevoyons toujours une amélioration du cours par rapport aux niveaux actuels', indique le courtier dans une note.



J.P. Morgan cite ainsi une liste de catalyseurs, y compris la transformation en une entreprise de services, les augmentations de prix des iPhone, la croissance de la base installée d'utilisateurs et l'innovation sur des marchés disruptifs.



L'action Apple est actuellement en hausse de 2,3% à New York.





