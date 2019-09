Apple : trois iPhone, une montre et un iPad dévoilés

11/09/2019 | 10:03

Le groupe Apple a dévoilé hier, lors de sa traditionnel keynote de rentrée, trois nouveaux iPhones, l'Apple Watch Series 5, un nouvel iPad et des services inédits.



Ainsi, comme anticipé, les trois nouveaux smartphones du groupe s'appellent Iphone 11, 11 Pro et 11 Pro Max. Leurs prix, selon les modèles et les versions, s'étalent de 809 à 1.659 euros. Tous sont équipés de la nouvelle puce de la marque, baptisée A13 Bionic.



Par ailleurs, un nouvel iPad de 10,2 pouces a été dévoilé. Ses caractéristiques techniques le placent plutôt sur le segment de l'entrée de gamme. Ce qui n'est pas le cas de l'Apple Watch Series 5. Dotée d'un écran avec fonctionnalité Always On Display, elle sera proposée à partir de 449 euros. Le géant américain a, enfin, profité de l'événement pour lever le voile sur les services Apple Arcade, dédié au jeu vidéo, et Apple TV+ (vidéo à la demande).





