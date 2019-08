Apple : va introduire un iPhone 'Pro', dit Bloomberg

23/08/2019 | 15:01

Selon des informations obtenues par l'agence Bloomberg, la prochaine génération de smartphones d'Apple devrait s'appuyer sur trois appareils : l'iPhone 11 Pro, l'iPhone 11 Pro Max et un iPhone XR “rafraîchi”.



Selon l'agence américaine, ils devraient bénéficier d'une puce A13, mais ne seraient pas encore compatibles avec la 5G - cette compatibilité devant arriver avec les modèles 2020. Les modèles estampillés “Pro” devraient bénéficier d'un troisième capteur photo ultra grand-angle et d'un système de recharge sans fil inversée, permettant par exemple de recharger les AirPods. Le design en façade des appareils ne devrait, pour sa part, pas changer par rapport à la génération 2018.



Si Apple n'a pas encore dévoilé la date de présentation de ses nouveaux appareils, la presse spécialisée estime qu'ils seront dévoilés le 10 septembre. C'est en tout cas ce qui a été trouvé dans une image d'illustration intégrée à la beta 7 d'iOS 13.





