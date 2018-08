Apple : va présenter de nouveaux iPhone le 12 septembre

(Actualisé avec les attentes des analystes, contexte)

30 août (Reuters) - Apple a confirmé jeudi la tenue d'une conférence de presse le 12 septembre au Steve Jobs Theatre, dans son campus en Californie, au cours de laquelle il devrait dévoiler de nouveaux iPhone.

Selon des analystes, Apple a l'intention de lancer trois nouveaux smartphones cette année, dont un avec un écran plus grand que tous ses modèles précédents. Ils s'attendent également à ce que le groupe sorte un iPhone avec un design proche de celui de l'iPhone X, mais avec un écran LCD moins coûteux.

Apple présente depuis des années ses nouveaux modèles au cours de la deuxième semaine de septembre, et évoque aussi des nouveautés sur ses autres lignes de produits comme l'Apple Watch à cette occasion. Le groupe a déjà fait le point sur ses modèles d'iPad et ses ordinateurs portables MacBook cette année.

Apple commence traditionnellement à vendre ses iPhone quelques semaines après les avoir dévoilés à la presse en vue de la saison des fêtes de fin d'année. La société a rompu avec cette pratique l'an dernier en présentant l'iPhone X plus tard que d'habitude, ce qui a éveillé des craintes que son dernier modèle se vende moins bien pendant cette période cruciale.

Mais ces craintes se sont avérées infondées et l'iPhone X, qui coûte 999 dollars et plus, a contribué aux résultats meilleurs que prévu d'Apple au troisième trimestre.

L'action Apple prenait 2,2% à 227,97 dollars vers 19h00 GMT, un plus haut historique. (Sonam Rai à Bangalore et Stephen Nellis à San Francisco, Claude Chendjou pour le service français, édité par Juliette Rouillon)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv APPLE 0.39% 224.7251 31.76% SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD - -