Apple : va présenter des iPhone plus grands et plus chers

(Actualisé avec détails sur les nouveaux iPhone, Apple Watch et cours de Bourse)

par Stephen Nellis et Sonam Rai

BANGALORE/SAN FRANCISCO, 12 septembre (Reuters) - Apple présentera ce mercredi trois nouveaux iPhone équipés de très grands écrans et baptisés XS Max, XS et Xr, selon des informations codées recueillies sur son site internet, qui confirment que cette nouvelle gamme n'apportera que des changements mineurs par rapport à l'iPhone X sorti l'an dernier.

Les noms des nouveaux appareils ont initialement été repérés par le blog ATH à partir du plan du site internet d'Apple avant d'être confirmés par The Verge https://bit.ly/2NE2THM, un média américain dédié aux nouvelles technologies.

Reuters n'a pas pu vérifier dans l'immédiat ces informations, le plan du site d'Apple n'étant plus disponible.

Arktis, un site de commerce en ligne allemand, spécialisé dans l’électronique, a déjà présenté les photos des nouveaux modèles sur son site web.

Les informations codées ne dévoilent pas le prix des nouveaux iPhone, certains modèles seront au-delà des 1.000 dollars (863 euros), ce qui conduit les acteurs de marché à se demander jusqu'où le constructeur californien pourra relever ses tarifs.

Apple, connu pour sa culture du secret, n'est pas parvenu ces dernières années à préserver les spécifications de plusieurs de ses produits avant leur présentation officielle.

Sa conférence de presse sur cette nouvelle gamme, la plus large jamais lancée par le groupe, aura lieu à 17h00 GMT au Steve Jobs Theater, au sein de son campus en Californie.

Apple n'a pas répondu dans l'immédiat aux demandes de commentaires.

Le groupe de Cupertino, dont la capitalisation boursière a été la première à dépasser les 1.000 milliards de dollars, reste très dépendant de son combiné vedette alors que la demande de smartphones dans le monde a atteint un plateau. Pour assurer la croissance de son chiffre d'affaires, Apple a donc misé sur une hausse des tarifs.

"Il n'y a là rien de véritablement nouveau", a déclaré Hal Eddins, économiste chez Capital Investment Counsel, qui détient des actions Apple. "Il faut suivre le rythme".

Le nouveau modèle haut de gamme, dont le nom devrait être iPhone XS Max, devrait être doté d'un écran OLED (diode électroluminescente organique) de 6,5 pouces (16,5 cm) sans bordure autour. Les analystes de Wall Street estiment que ce modèle sera commercialisé à 1.049 dollars ou 1.099 dollars, contre 999 dollars pour l'actuel iPhone X en version 64 Go.

Un deuxième modèle équipé d'un écran OLED de 5,8 pouces, probablement baptisé iPhone Xs, serait similaire à l'iPhone X mais avec un processeur plus rapide.

UN POSSIBLE IPHONE Xr QUI INTRIGUE

Le troisième modèle, doté d'un écran LCD de 6,1 pouces, dont le nom pourrait être iPhone Xr, intrigue davantage les analystes.

La technologie d'écran de ce modèle est la même que celle de l'iPhone 8 sorti l'an dernier, mais physiquement l'iPhone Xr ressemblera davantage à l'iPhone X que l'iPhone 8, qui reprenait lui-même le design de l'iPhone 6 lancé en 2014.

Hal Eddins estime que l'iPhone Xr pourrait pousser les utilisateurs équipés de vieux modèles de trois ou quatre ans à renouveler leur combiné en raison de son prix plus bas que les deux nouveaux modèles.

Si certains analystes parient sur un prix de 699 dollars pour l'iPhone Xr, Rod Hall, analyste chez Goldman Sachs, estime qu'il sera commercialisé à 849 dollars, ce qui représente une importante hausse tarifaire pour un appareil de milieu de gamme.

"Au regard de la demande meilleure que prévu d'iPhone X cet été, nous doutons qu'Apple soit enclin à opter pour des prix plus bas", écrit Rod Hall dans une note.

Samsung Electronics, numéro un mondial des smartphones, dispose à son catalogue de téléphones mobiles tout aussi onéreux que ceux d'Apple mais l'essentiel de sa gamme est composé d'appareils moins chers.

"Apple n'a jamais rivalisé sur les prix", a déclaré Josh Blechman, directeur sur le marché des capitaux chez Exponential ETF, qui détient également des actions Apple.

Outre les nouveaux iPhone dont certains disposeront de nouvelles couleurs comme l'or, Apple devrait également présenter une nouvelle version de ses écouteurs sans fil Airpods et un nouveau modèle de sa montre connectée, Apple Watch, dotée d'un plus grand écran. Selon le blog ATH, les Apple Watch Series 4 seront dotés de boîtiers d'une taille comprise entre 40 mm et 44 mm, contre 38 mm et 42 mm pour les précédents modèles.

Un chargeur sans fil capable d'alimenter plusieurs appareils à la fois est également attendu.

A Wall Street, l'action Apple reculait de 0,51% à 222,7 dollars à 15h50 GMT. (Claude Chendjou pour le service français, édité par Benoit Van Overstraeten et Jean-Michel Bélot)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv APPLE -0.45% 222.3627 32.28% SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD - -