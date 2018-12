Japan Display discute d'un renflouement par des Chinois, l'action s'envole

Tokyo (awp/afp) - Le fabricant japonais d'écrans pour smartphones Japan Display a indiqué vendredi être en discussions avec de possibles partenaires pour le soutenir, dont des Chinois, une option qui enthousiasmait les acteurs de la Bourse de Tokyo.

En matinée, le titre de ce fournisseur d'écrans pour les iPhone d'Apple est monté jusqu'à 76 yens, soit une envolée de 46% comparé à son cours de jeudi soir. Dans le même temps, l'indice Nikkei des 225 valeurs vedettes s'inscrivait en forte baisse.

Japan Display est en pleine restructuration du fait de difficultés à continuer à investir massivement pour suivre le progrès technique et à rester dans la course face à un marché qui hésite encore entre plusieurs technologies.

Japan Display a tardé à regarder au-delà des écrans LCD, son domaine de prédilection, et court le risque d'être écarté du panel de fournisseurs des fabricants de smartphones si les écrans organiques (Oled) finissaient par dominer. Il s'y est mis mais n'est pas encore capable de produire en masse.

Parmi les potentiels investisseurs chinois, la presse nippone cite le fonds Silk Road, le fabricant de composants O-film Tech, ou l'équipementier automobile Minth Group.

Cet industriel, né en 2012 de la fusion des activités de petits et moyens écrans LCD de Sony, Hitachi et Toshiba, est actuellement détenu à 25% par le fonds japonais semi-public INCJ, censé accompagner des firmes nippones dotées de technologies jugées essentielles. Plusieurs entreprises et investisseurs institutionnels japonais ou étrangers constituent une autre grande part de son actionnariat.

afp/al