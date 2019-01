L'or progresse, aidé par les craintes sur la croissance

Londres (awp/afp) - L'or et l'argent ont progressé durant cette semaine écourtée par les festivités du Nouvel An, profitant de l'aversion au risque et de la faiblesse du dollar, tandis que le platine et le palladium ont peu évolué.

L'or a atteint vendredi 1.298,61 dollars, son plus haut niveau depuis plus de six mois.

"Le métal précieux est devenu le choix favori pour les investisseurs qui ne veulent pas opter pour des actifs plus risqués", a expliqué Naeem Aslam, analyste pour Think Markets.

Les craintes concernant un ralentissement de la croissance mondiale, avec la publication cette semaine de mauvais indicateurs en Europe et en Chine et l'avertissement, mercredi, d'Apple concernant ses futurs résultats, ont provoqué une vague de défiance sur les marchés, qui a en revanche bénéficié aux valeurs refuges comme l'or.

Cependant, après son plus haut depuis la mi-juin atteint vendredi en début de séance asiatique, l'or a effacé ses gains de la journée et évoluait en baisse.

"Il est possible que nous assistions à des prises de bénéfices", a estimé Craig Erlam, analyste pour Oanda.

"L'aversion au risque est en train de laisser de la place à l'optimisme avec l'annonce d'une rencontre entre les Etats-Unis et la Chine la semaine prochaine", a également expliqué Konstantinos Anthis, analyste pour ADS Securities.

Le ministère chinois du Commerce a en effet confirmé vendredi que des négociateurs des Etats-Unis se rendraient en Chine lundi et mardi pour le premier tête-à-tête entre les deux puissances depuis que les chefs d'Etat des deux pays se sont rencontrés début décembre pour tenter d'apaiser leur différend commercial.

L'or a également légèrement accru ses pertes en milieu de séance européenne après la publication du rapport mensuel du gouvernement américain sur l'emploi aux Etats-Unis.

Selon celui-ci, les embauches ont bondi à 312.000 en décembre, un plus haut depuis dix mois. Quant au salaire horaire moyen, il a enregistré une hausse de 0,4% sur le mois, sa plus forte progression depuis août, et de 3,2% sur un an.

"Cependant, le taux de chômage a progressé (à 3,9%, ndlr) et, de manière générale, les données restent donc mitigées", a jugé M. Aslam.

La bonne santé économique des Etats-Unis est de nature à pousser la Réserve fédérale américaine (la Fed) à relever ses taux d'intérêt, ce qui favorise le dollar.

A l'inverse, les métaux précieux étant libellés en billets verts, une appréciation de ceux-ci rend ces matières premières plus chères pour les investisseurs utilisant d'autres devises.

Concernant l'argent, celui-ci s'est également apprécié sur la semaine, atteignant vendredi 15,90 dollars l'once, un niveau plus vu depuis la mi-juillet. Depuis Noël, le métal précieux a gagné plus de 6,5%, contre environ 1,7% pour l'or.

"Le moteur de l'appréciation impressionnante de l'argent reste l'affaiblissement du dollar" ces dernières semaines, a jugé Lukman Otunuga, analyste pour FXTM.

Le platine et le palladium, de leur côté, ont peu évolué sur la semaine.

Sur le London Bullion Market, l'once d'or valait 1.285,14 dollars vendredi vers 14H15 GMT, contre 1.276,36 dollars le vendredi précédent à 09H55 GMT.

L'once d'argent valait 15,70 dollars, contre 15,29 dollars il y a sept jours.

Sur le London Platinum and Palladium Market, l'once de platine s'échangeait à 800,15 dollars, contre 795,84 dollars sept jours plus tôt.

L'once de palladium valait pour sa part 1.270,30 dollars, contre 1.267,12 dollars à la fin de la semaine précédente.

