La valeur du jour à Wall Street - APPLE : 200 milliards de dollars de capitalisation en fumée depuis octobre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Apple (-3,08% à 187,41 dollars) figure parmi les principales baisses de l’indice Dow Jones alors que les mauvaises nouvelles s’accumulent pour le fabricant de l’iPhone. Le groupe technologique a réduit ces dernières semaines ses commandes de production pour les trois modèles d’iPhone présentés en septembre, affirme le Wall Street Journal. Jusqu’à présent, l’iPhone XR était principalement à l’origine des moindres commandes de la firme à la pomme. Pour ce modèle, un tiers des plans de production a été sabré, avec 70 millions d’exemplaires à fabriquer entre septembre et février.Première société à dépasser le cap des 1000 milliards de dollars de capitalisation, Apple en a vu s'envoler 200 milliards de dollars depuis début d'octobre. Il pesait alors 1090 milliards de dollars en Bourse.Depuis octobre, Apple a déçu en présentant des perspectives décevantes pour le trimestre stratégique des fêtes de fin d'année et en décidant de ne plus communiquer à l'avenir sur les volumes vendus d'iPhone. Ces décisions ont été critiquées par les analystes car elle rend plus difficile le suivi de la valeur. Cette publication a été suivie plusieurs articles de presse sur la réduction de la production des iPhone, qui ont été validés par plusieurs profit warning de fournisseurs d'Apple : Japan Display, Lumentum, IQE, Qorvo et AMS.