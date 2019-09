La valeur du jour à Wall Street APPLE : JPMorgan en soutien

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Apple (+1,84% à 222,87 dollars) affiche la seconde plus forte hausse de l’indice Dow Jones, soutenu par une note favorable de JPMorgan. Déjà positif sur le dossier, JPMorgan a relevé son objectif de cours de 243 dollars à 265 dollars. Le bureau d’études a augmenté modestement ses prévisions de volume pour l'iPhone et il s'attend à ce que le sentiment des investisseurs à l'égard des actions d'Apple s'améliore sensiblement étant donné la capacité de l'entreprise à faire réviser à la hausse les prévisions de volume.Il augmente ses prévisions de volume pour le quatrième trimestre (clos fin septembre) de l'exercice 2019 de 1 million et pour le premier trimestre de l'exercice (clos fin décembre) de l'exercice 2020 de 3 millions, afin de tenir compte des tendances plus fortes des ventes, notamment grâce au modèle iPhone 11 parmi les nouveaux iPhones.Sur l'ensemble de l'exercice 2020, Apple devrait commercialiser 198 millions d'iPhone et sur l'exercice 2021, 200 millions.