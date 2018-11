La valeur du jour à Wall Street - APPLE : sa capitalisation bientôt inférieure à celle de MICROSOFT ?

0

La vieille « tech » se rebiffe. Microsoft dispute à Apple la place de première capitalisation de la planète, les deux sociétés pesant environ 816 milliards de dollars en Bourse. Le fabricant de l’iPhone perd 0,63% à 173,58 dollars tandis que le numéro un mondial des logiciels résiste mieux : - 0,08% à 106,38 dollars. Apple est sous la pression de Donald Trump, qui envisage de faire passer les iPhone sous les fourches caudines de nouveaux droits de douanes.Dans un entretien au Wall Street Journal, le président américain a déclaré que si aucun accord n'était trouvé avec la Chine, 267 milliards de dollars d'importations chinoises pourraient être taxés à 10% ou à 25% à partir du 1er janvier. Les iPhone et les ordinateurs fabriqués en Chine seraient alors concernés.Le quotidien américain des affaires précise que certains de ses collaborateurs avaient suggéré que ces produits pourraient être exemptés de droits de douane supplémentaires. L'administration s'est inquiétée d'une réaction des consommateurs au cas où de tels articles seraient soumis à des prélèvements.Même s'il considère qu'il peut s'agir d'une tactique de négociations avec le G20, qui se tiendra en fin de semaine et où Donald Trump rencontrera son homologue chinois, UBS a analysé l'impact de l'imposition de droits de douanes sur les iPhone sur les résultats du groupe. Selon lui, il serait significatif.Dans son analyse, il suppose que cette hausse interviendra en janvier, ce qui aurait une incidence sur les trois trimestres de l'exercice 2019.Dans l'hypothèse d'une marge bénéficiaire brute de 40 % pour l'iPhone et des droits de douanes de 10%, la décision du président américain aurait un impact négatif de 33 cents au niveau du bénéfice par action pour l'exercice 2019, soit -2,5% par rapport son scénario central de 13,06 dollars. Si les droits s'élèvent à 25%, l'impact sera négatif à hauteur de 83 cents au niveau du bénéfice par action, soit -6,4%.Dans le scénario d'UBS, Apple n'est pas en mesure de répercuter les augmentations des droits ou d'atténuer les coûts plus élevés.Pendant qu'Apple accumule les déboires, Microsoft résiste à la baisse des valeurs tech grâce au succès de sa stratégie de développement dans le cloud. Son titre a perdu moins de 3% en trois mois contre un recul de près de 12% pour le Nasdaq Composite.