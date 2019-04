Le TAF donne raison à Swatch dans un litige avec Apple

Zurich (awp/reu) - Le Tribunal administratif fédéral (TAF) a donné raison mardi à l'horloger Swatch dans un litige de marque l'opposant au géant américain Apple, concernant le slogan "Tick different" que le groupe biennois voulait faire protéger.

Apple avait perçu cette requête comme une attaque contre son propre slogan "Think different" et s'était opposé à la démarche de Swatch.

Le TAF a estimé que le slogan d'Apple n'était pas suffisamment connu en Suisse pour autoriser un recours du groupe californien, rejetant ainsi la demande de ce dernier.

