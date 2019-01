Quand les analystes se trouent sur Apple

J'ai toujours trouvé que le dossier Apple est rempli de paradoxes et l'épisode du jour ne me fera pas changer d'avis, bien au contraire. Pour citer l'exemple le plus parlant, nombreux sont ceux qui pensent que l'action est richement valorisée. Or ce n'est pas le cas. Sur la base des cours actuels (hors correction attendue ce jour), le PER à 12 mois de la société est de l'ordre de 11,5 fois, c’est-à-dire plus proche des planchers que des sommets du secteur technologique. A titre d'exemple, un Cisco affiche 15 de PER 2019, un Facebook 18,4, un Nvidia près de 20 fois et un Alphabet autour de 25 fois. Compte tenu de la position concurrentielle d'Apple, de sa capacité d'innovation, de son trésor de guerre et plus globalement de ses fondamentaux, on ne peut pas dire que c'est cher payé. Pour donner un ordre d'idée un peu osé avec une technologique françaises, si vous achetez du Dassault Systèmes , vous acceptez de payer 40 fois les résultats 2019.J'en arrive au paradoxe du jour. Apple passe pour être la valeur la plus suivie du monde par les analystes. Sur une grosse quarantaine de bureaux d'études recensés par Bloomberg, seuls deux étaient négatifs sur le dossier jusqu'au 2 janvier au soir (rendons-leur hommage : New Street Research avec un objectif de 165 USD et Vertical Research avec un objectif de 172 USD). La proportion d'avis neutre avait certes enflé récemment, mais les recommandations positives étaient toujours majoritaires. Personne, ou presque, n'a donc rien vu ?Il y a quelques semaines, j'avais mis en avant l'incohérence du parcours boursier de l'écosystème Apple. Vous vous rappelez sans doute qu'au début de l'automne, plusieurs sous-traitants du groupe avaient lancé des avertissements sans citer le nom de leur mystérieux-client-majeur-qui-a-réduit-ses-commandes-mais-on-ne-citera-pas-son-nom. Des coups semonces avaient déjà été entendus durant l'été. Evidemment personne n'était dupe sur l'identité du donneur d'ordres. Cela n'a pas empêché Apple de signer des pics historiques au début du mois d'octobre et de tenir le choc dans les semaines suivantes, pendant que les investisseurs jouaient au mölkky avec ses sous-traitants. Voici l'illustration utilisée dans un article Zonebourse datant de mi-novembre dernier, quand Apple surperformait nettement son écosystème :