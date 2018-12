Service gagnant pour Apple

Apple est non seulement l’une des plus grandes entreprises au monde en termes de valeur boursière, mais aussi un leader de tendance. L’iPhone est jusqu’ici la clé de son succès. Mais dans un marché smartphone qui arrive à saturation, de nombreux investisseurs s'interrogent sur le futur de la marque, d’autant plus que le californien a annoncé qu’il ne divulguerait pas ses ventes d’iPhone dans ses prochains résultats trimestriels. Pourtant, si l’on en croit les analystes de Jefferies, il n’y a aucun souci à se faire : au-delà de l’iPhone, les services deviendront bientôt la véritable cash-machine d’Apple.



Actuellement, Apple réalise la majorité de ses revenus des ventes d’iPhone, qui ont augmenté de 18 % au cours de l’exercice 2018, pour atteindre 166,7 milliards de dollars, soit près de 63 % de ses ventes totales.



Mais depuis quelques années, l’activité de services d’Apple – c’est-à-dire Apple Care, Apple Pay, les licences et autres services - est devenue sa deuxième source de revenus, avec 37,2 milliards de dollars au cours de l’exercice 2018, en augmentation de 24 % par rapport à l’année précédente.



Pour les services, "nous anticipons un taux de croissance annuel composé sur 5 ans de 19 % (contre -1% pour l'iPhone) ", déclare l'analyste Timothy O'Shea. Jefferies estime qu'Apple va convaincre les investisseurs que les services représentent son futur lorsqu'elle divulguera sa marge brute pour la toute première fois dans ses prochains résultats. Ses analystes prévoient en effet que les services réaliseront une marge brute comprise entre 60 et 66 %, au-dessus du consensus de 56 %.



Jefferies modélise la croissance de l'App Store, qui passera de 13 milliards de dollars en 2018 à plus de 32 milliards de dollars en 2023 (TCAC de 19 % sur 5 ans), avec une marge brute de 80 %. Apple Music devrait connaître une croissance beaucoup plus rapide, passant de 3,7 milliards de dollars en 2018 à 16 milliards de dollars en 2023 (taux de croissance annuel composé de 34 % sur 5 ans), mais avec une marge brute inférieure de 19 %.







Détail des revenus par service - Source Jefferies Apple (cliquer pour agrandir l'image)

"L'opportunité pour les investisseurs est que ces entreprises de logiciels à marge plus élevée et à croissance plus forte méritent un multiple plus élevé par rapport aux entreprises de matériel à marge plus faible et à croissance plus faible ", déclare Jefferies, qui prévoit que les services continueront à croître pour fournir 41 % du bénéfice brut en 2023.





Horizon 2023 - Source Apple, Jefferies (Cliquer pour agrandir l'image) Horizon 2023 - Source Apple, Jefferies (Cliquer pour agrandir l'image)



Mais cet optimisme autour des services est tempéré par une baisse de ses attentes pour l'iPhone. Jefferies fait baisser de 3 %, 3 % et 4 %, respectivement, ses estimations pour le volume des ventes d'iPhone, les revenus issus des ventes d’iPhone et le bénéfice par action pour 2019. Ses analystes s'attendent maintenant à ce qu'Apple vende 71,7 millions d'iPhones au premier trimestre 2019 et 206 millions pour l'ensemble de l'année, soit moins que le consensus (74 millions/210 millions). Mais Jefferies conclut : "alors que nous réduisons les estimations d'iPhone et de BPA pour 2019, l'activité iPhone d'Apple semble encore suffisante pour construire une activité massive, à forte marge et à services multiples avec le temps."