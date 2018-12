Smartphones : un marché en croissance au troisième trimestre grâce aux fabricants chinois

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv APPLE -0.54% 178.58 5.53% SOITEC 5.63% 58.35 -8.83% STMICROELECTRONICS -0.35% 12.95 -28.85% TEXAS INSTRUMENTS 2.48% 99.85 -4.39%

Le marché mondial des smartphones a cru de 1,4% à 389 millions d’unités au troisième trimestre grâce aux fabricants chinois, a indiqué le bureau d’études Gartner. "Si nous avions retiré Huawei et Xiaomi de la liste des fournisseurs mondiaux de smartphones, les ventes de smartphones auraient diminué de 5,2 % ", a déclaré Anshul Gupta, directeur de recherche chez Gartner." Grâce à des smartphones à bas prix, des appareils photos améliorés et des écrans à haute résolution, les principaux fabricants chinois de téléphones mobiles ont dopé leurs ventes dans les marchés émergents au troisième trimestre de 2018 ".Au troisième trimestre de 2018, Samsung a connu sa plus forte baisse depuis que Gartner comptabilise les ventes de smartphones dans le monde : - 14 % à 73,36 millions d'unités. Le groupe coréen reste cependant le numéro un mondial, avec une part de marché de 18,9% contre 22,3%, un an plus tôt.Il devance le chinois Huawei, qui a commercialisé 43% de smartphones en plus, soit 52 millions d'unités. Il détient 13,4% (+3,9 points) du marché devant Apple, qui en possède 11,8% (stable). La firme américaine a écoulé 45,7 millions d'iPhone, en hausse de 0,7%. Quatrième du classement, Xiaomi a vendu 33,2 millions d'appareils (+23,7%) et détient 8,5% (+1,5 point) du marché.