USA-Le Dow Jones gagne 0,43%, le Nasdaq prend 0,55%

NEW YORK, 31 juillet (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse de quelque 0,5% mardi, mettant fin à une série baissière entamée la semaine dernière à la faveur d'informations suggérant une détente dans les tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, ce qui a profité au premier chef aux valeurs industrielles.

L'indice Dow Jones a gagné 0,43%, soit 107,88 points, à 25.414,71. Le S&P-500, plus large, a pris 13,62 points, soit 0,49%, à 2.816,22. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 41,79 points (+0,55%) à 7.671,79.

Avant leur rebond de ce mardi, Le Dow Jones et le Nasdaq avaient enchaîné trois replis consécutifs de suite et le S&P 500 deux. Sur l'ensemble du mois de juillet, le Dow a gagné 4,7%, le S&P 3,6% et le Nasdaq 2,2%. Pour les deux premiers indices, il s'agit de la meilleure performance mensuelle depuis janvier.

Des représentants du secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, et du vice-Premier ministre chinois, Liu He, essayent de relancer les négociations pour désamorcer une guerre commerciale entre les deux plus grandes économies du monde, a rapporté l'agence Bloomberg en citant deux personnes proches du dossier.

Le compartiment industriel, très sensible à la santé du commerce mondial, a gagné 2,12% à la suite de ces informations, affichant la meilleure performance sectorielle du jour.

Le titre Apple a terminé sur une hausse de 0,20% juste avant la publication de ses résultats trimestriels, prévue après la clôture. Comme la valeur est à moins de 3% de son plus haut historique de 195,96 dollars atteint la semaine dernière, des données meilleures que prévu pourraient entraîner un nouveau record. (Benoit Van Overstraeten pour le service français)