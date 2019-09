Wall St ouvre en baisse, regain d'inquiétude sur la Chine

Quelques minutes après le début des échanges, l'indice Dow Jones perd 53,51 points, soit 0,2%, à 26.782 et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,47% à 2.964,35.

Le Nasdaq Composite cédait 37,46 points, soit 0,46%, à 8.049,98 points à l'ouverture.

Les prix à la production en Chine ont reculé de 0,8% en août, leur plus forte baisse depuis trois ans, les entreprises réduisant leurs prix de vente pour contrer la dégradation de la demande liée entre autres aux tensions commerciales avec les Etats-Unis.

Ce nouveau signe de dégradation de la conjoncture chinoise pèse entre autres sur les valeurs des hautes technologies, qui réalisent une part importante de leur chiffre d'affaires sur le marché chinois: l'indice S&P du secteur recule de 1,16%.

Par ailleurs, Ford cède 4,66% après l'abaissement de sa note de crédit par Moody's en catégorie spéculative ("junk").

Apple abandonne 0,42% à moins de quatre heures du début d'une conférence de presse au cours de laquelle le groupe pourrait présenter son offre de vidéo en ligne et de nouveaux modèles d'iPhone.

Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans poursuit sa remontée et prend plus de deux points de base à 1,6489% après un pic à 1,658%, son plus haut niveau depuis le 23 août.

Le dollar s'apprécie de 0,08% face à un panier de devises de référence.

(Marc Angrand)