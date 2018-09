Wall Street finit en hausse avec les techs et les industrielles

L'indice Dow Jones a fini en hausse de 147,07 points, soit 0,57%, à 26.145,99 et le S&P-500, plus large, a gagné 15,26 points ou 0,53% à 2.904,18.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 59,48 points (0,75%) à 8.013,71.

Le Dow Jones est monté jusqu'à 26.191 points le matin, son meilleur niveau depuis le 1er février, et n'est plus qu'à 2% environ de son record en date du 26 janvier. Le S&P-500 et le Nasdaq avaient déjà dépassé leurs pics de janvier ces dernières semaines.

Apple, en hausse de plus de 2%, a soutenu les trois indices et permis à l'indice S&P des technologiques de grimper de 1,15%, la meilleure performance des 11 grands indices sectoriels avec le compartiment de la santé (+1,14%).

"On a retrouvé un environnement 'risk-on' aujourd'hui et dans ce cas ce sont les technologiques qui mènent le bal", dit Michael Antonelli, responsable des ventes institutionnelles chez Robert W. Baird à Milwaukee.

Le regain d'appétit pour le risque a aussi été favorisé par l'invitation adressée aux autorités chinoises par l'administration Trump en vue d'un nouveau cycle de négociations commerciales, invitation accueillie favorablement à Pékin.

L'espoir d'une solution négociée est pris au sérieux par les investisseurs même si rien ne garantit pour l'instant que des pourparlers auront bien lieu et si Washington peut toujours annoncer un relèvement des droits de douane sur 200 milliards de dollars (172 milliards d'euros) de produits importés de Chine.

Washington a d'ailleurs brouillé le message en annonçant des sanctions contre une firme technologique chinoise, Yanbian Silverstar Network Technology, son patron nord-coréen et une filiale russe, accusés d'avoir transféré des fonds en Corée du Nord en violation des sanctions américaines.

Les investisseurs ont aussi apprécié l'annonce d'une hausse des prix plus faible qu'attendu aux Etats-Unis en août. "C'est plutôt positif pour les marchés car cela pourrait servir de prétexte à la Réserve fédérale pour ralentir le rythme de ses hausses de taux", dit Burns McKinney, gérant chez Allianz Global Investors à Dallas, Texas.

VALEURS

Apple a repris 2,42% à 226,41 dollars au lendemain d'un recul de 1,2% qui avait accompagné la présentation de son plus grand iPhone à ce jour, sans grande innovation toutefois.

Au moins cinq intermédiaires ont relevé leurs objectifs de cours, dont Needham qui a rehaussé le sien de 40 dollars à 260.

Les valeurs des semi-conducteurs ont aussi rebondi, permettant à l'indice sectoriel de la Bourse de Philadelphie de regagner 1,20%. En vedette, Qualcomm s'est adjugé 3,99% après l'annonce d'un programme de rachat d'actions de 16 milliards de dollars.

Les espoirs de reprise du dialogue entre Pékin et Washington ont profité aux industrielles comme Caterpillar (+0,87%) et Boeing (+0,58), deux poids lourds du Dow Jones. L'indice S&P du secteur a progressé de 0,51%.

Plus forte baisse du S&P, la chaîne de supermarchés Kroger a chuté de 9,93% après l'annonce d'une hausse de 1,6%, inférieure aux attentes, de ses ventes à données comparables sur le deuxième trimestre de son exercice fiscal.

L'indice des biens de consommation de base a cédé 0,36%, la seule baisse des 11 grands indices sectoriels S&P avec les financières (-0,15%).

Egalement en repli, UPS a reculé de 2,92% après avoir livré des prévisions prudentes de réductions de coûts lors d'une journée investisseurs.

LES INDICATEURS DU JOUR

L'indice des prix à la consommation (CPI) a augmenté de 0,2% en août aux Etats-Unis, moins que la hausse de 0,2% attendue, l'augmentation des prix de l'essence et des loyers ayant été en partie compensée par une baisse des prix dans la santé et l'habillement. Sur un an, il ressort en hausse de 2,7% après +2,9% en juillet et contre 2,8% attendu.

Hors produits alimentaires et énergie, les prix ont augmenté de 0,1% d'un mois sur l'autre et de 2,2% en rythme annuel, après +2,4% en juillet.

L'inflation poursuit ainsi sa modération malgré un marché du travail toujours vigoureux, comme illustré par la baisse (-1.000 à 204.000) des nouvelles inscriptions au chômage la semaine dernière, à leur plus bas niveau en 49 ans.

LA SÉANCE EN EUROPE

Les Bourses européennes avaient terminé auparavant en ordre dispersé, tiraillées entre les nouvelles rassurantes sur le commerce international et l'impact baissier du repli du pétrole et de l'appréciation de l'euro.

À Paris, le CAC 40 a effacé ses gains de la séance pour finir sur un recul de 0,08% (4,01 points) à 5.328,12 points et le FTSE 100 a cédé 0,43% à Londres mais le Dax allemand a conservé en clôture un gain de 0,19%.

L'indice Stoxx 600 a abandonné 0,15%.

A SUIVRE VENDREDI

Nouvelle salve d'indicateurs américains vendredi, précédés des statistiques chinoises de la production industrielle, des ventes au détail et de l'investissement.

(avec Shreyashi Sanyal à Bangalore, Caroline Valetkevitch à New York et Marc Angrand à Paris, Véronique Tison pour le service français)