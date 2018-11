APPLE : UBS plus pessimiste sur la valorisation

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

UBS a réduit hier son objectif de cours de 240 dollars à 225 dollars et confirmé sa recommandation d’Achat sur Apple. Le bureau d’études a abaissé ses prévisions, mais pas autant que les informations provenant de ses sous-traitants le laissait supposer. Il a abaissé de 6/7 millions d’iPhone son estimation de commercialisation pour les nouveaux iPhone, sur la base d’une prévision initiale de 63 millions d’appareils. Cette révision se répartit équitablement entre le XS Max et le XR. En revanche, Apple vendrait plus d’anciens modèles.Le broker anticipe ainsi la commercialisation de 73,5 millions d'iPhone au quatrième trimestre calendaire contre 75 millions auparavant. Le prix de vente moyen est attendu à 825 dollars, à comparer avec 832 dollars précédemment.Ses estimations pour le premier et deuxième trimestre 2019 passent de respectivement 53,3 millions à 46,7 millions et de 41,7 millions à 37,50 millions.Le bureau d'études a abaissé ses prévisions de revenus et de bénéfice par action de 287,2 milliards de dollars et 17,78 dollars pour 2019 à 276,9 milliards de dollars et 13,42 dollars. Pour 2020, les revenus et le bénéfice par action passent de 300,9 milliards de dollars et 16,46 dollars à 294,7 milliards et 15,27 dollars.