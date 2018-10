Apple : Jefferies initie une couverture à 'achat'

29/10/2018 | 13:49

Jefferies initie une couverture d'Apple avec une recommandation 'achat' et un objectif de cours de 265 dollars, estimant que son activité iPhone stable 'servira de fondation sur laquelle il peut construire une activité services massive, récurrente et à marge élevée'.



Dans sa note de recherche, l'intermédiaire financier considère que les services pourraient représenter 25% des revenus et 40% du profit brut de la firme technologique à la pomme à horizon de son exercice 2022.



'En appliquant un multiple plus élevé par rapport à l'activité matériel à plus faible marge, nous voyons une opportunité significative pour les investisseurs avec des services qui pourraient à eux seuls valoir 111 à 117 dollars par action à ce moment', juge-t-il.



