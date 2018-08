Apple : New Street Research passe à 'vendre'

20/08/2018 | 17:37

New Street Research annonce ce jour dégrader sa recommandation sur le titre Apple, passant à 'vente' et affirmant que la demande en iPhone pourrait s'affaiblir au cours des prochaines années.



Ainsi, dans sa note de recherche publiée lundi, l'analyste rappelle que la demande en iPhone atteint généralement un sommet, suivie d'un trou d'air. L'iPhone X ne devant pas faire exception à la règle.



Selon New Street Research, les livraisons pourraient donc être sensiblement inférieures l'année prochaine, même si l'introduction probable d'un iPhone OLED moins cher pourrait atténuer cet effet négatif.



Ainsi, l'analyste anticipe que le chiffre d'affaires d'Apple lié à l'iPhone sera inférieur de près de 10% aux attentes pour 2019.



Comme le titre 'n'aime pas les déceptions liées à l'iPhone', New Street Research s'attend à un repli important de sa part, vers la barre des 165 dollars.





