Apple : UBS vise désormais 400 dollars

23/06/2020 | 16:23

UBS a relevé mardi son objectif de cours sur Apple, le faisant passer à 400 dollars contre 325 dollars précédemment, tout en maintenant sa recommandation d'achat sur la valeur.



Dans une note de recherche, le bureau d'études fait état de chiffres d'activité solides pour le début de l'été, ce qui le conduit à revoir à la hausse de 30 à 34 millions sa prévision de livraisons d'iPhones pour le trimestre clos fin juin.



UBS pense aussi que la demande d'accessoires connectés ('wearables') devrait fortement se reprendre suite à l'épidémie de coronavirus, les consommateurs se détournant des achats dits de 'loisirs' au profit des produits technologiques.



Enfin, l'intermédiaire rappelle que d'un point de vue historique, le titre Apple a tendance à surperformer l'indice S&P 500 durant les trois mois d'été.



