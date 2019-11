Apple : Wedbush, à l'achat, anticipe 'une forte demande'

19/11/2019 | 14:09

L'analyste Wedbush confirme ce mardi sa recommandation 'achat' ('surperformance') sur le titre du groupe Apple, appréciant 'une trajectoire très forte de la demande pour l'iPhone 11', donnant 'tort aux sceptiques'.



'Alors que les services représentent la prochaine étape de la croissance, les iPhone continuent d'être les coeurs et les poumons de Cupertino avec la combinaison du lancement de l'iPhone 11 / iPhone 11 Pro de cette année et des smartphones 5G de l'année prochaine', relève le broker.



Wedbush confirme ainsi son objectif de cours de 325 dollars, à comparer à un cours actuel de l'ordre de 267 dollars.



