Apple : Wells Fargo relève à 'surpondérer'

13/03/2020 | 15:45

Wells Fargo Securities a relevé vendredi sa recommandation sur Apple de 'pondérer en ligne' à 'surpondérer' avec un objectif de cours maintenu à 315 dollars.



'Bien qu'il soit évidemment difficile (voire impossible) d'évaluer pour le moment l'impact fondamental provoqué par l'épidémie de Covid-19, nous pensons qu'à ses niveaux actuels l'action offre un profil risque/rendement attractif pour les investisseurs de long terme', explique le bureau d'études californien dans une note de recherche.



Wells Fargo estime en particulier que le géant technologique est en mesure de porter son bénéfice par action (BPA) au-delà de 15 dollars au cours des 12-24 prochains mois.



A titre de comparaison, son BPA s'est établi à quelque 11.9 dollars sur l'exercice écoulé.



L'action progresse actuellement de 5,6%, contre une hausse de 4,3% pour l'indice Nasdaq. Elle n'affiche plus qu'un repli de l'ordre de 18% sur le mois écoulé.



