Apple : Wells Fargo relève son objectif de cours

11/06/2020 | 16:27

Wells Fargo Securities a relevé jeudi son objectif de cours sur Apple de 315 à 385 euros, tablant sur une reprise de la demande de smartphones après la pandémie de coronavirus.



Le bureau d'études américain se montre tout particulièrement encouragé par les derniers chiffres des ventes de smartphones en Chine, qui montrent selon lui un redressement 'solide' de la demande sur la période d'avril à mai.



Bien que l'action Apple ait largement surperformé le marché américain depuis le début de l'année (+20% contre -1% pour le S&P 500), Wells Fargo pense que cette dynamique devrait pousser les investisseurs de privilégier cette valeur de qualité.



Plus généralement, l'analyste se montre optimiste concernant le développement de la 5G, qui devrait selon lui accélérer fin 2020/début 2021, ainsi que par la croissance à deux chiffres enregistrée par le géant de la tech sur le marché des services.



Wells Fargo affiche une recommandation 'surpondérer' sur Apple.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.