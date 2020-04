APPLE : Credit Suisse abaisse sa valorisation

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Credit Suisse a réduit son objectif de cours à 260 dollars et confirmé sa recommandation Neutre sur Apple. Le bureau d'études explique que la toile de fond du Covid-19 reste une situation qui évolue rapidement, avec des mesures généralisées de confinement qui pèsent désormais sur la demande mondiale et des extension de fermetures de magasins, aggravant considérablement ce qui était au départ un problème essentiellement lié à l'offre.Il anticipe désormais pour l'exercice 2020 et 2021 un bénéfice par action de 12,46 dollars pour 180 millions d'iPhone commercialisés et 14,57 dollars et 193 millions.