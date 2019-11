APPLE : JPMorgan revalorise

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

JPMorgan a relevé son objectif de cours de 280 dollars à 290 dollars sur Apple et confirmé sa recommandation Surpondérer." Alors que les investisseurs tentent d'identifier la prochaine frontière importante pour les Services, nous pensons que l'opportunité offerte par la publicité est sous leur nez et est sous-estimée par la plupart d'entre eux, étant donné la migration séculaire des investissements publicitaires vers les plateformes mobiles, la large base installée de près de 1 milliard d'utilisateurs iPhone, et surtout, le succès des expérimentations réalisées par Apple dans ce domaine jusqu'ici ", explique le bureau d'études.Selon ce dernier, la société pourrait faire croître ses recettes publicitaires de 33 % par an, passant d'environ 2 milliards de dollars actuellement à 11 milliards de dollars sur l'exercice 2025, et plus important encore, en dégageant une marge élevée.