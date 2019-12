APPLE : JPMorgan revalorise

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

JPMorgan a relevé son objectif de cours de 290 dollars à 296 dollars sur Apple et confirmé sa recommandation Surpondérer. Le bureau d’études a rehaussé ses prévisions de ventes d’iPhone pour l’année 2020 de 199 à 203 millions et de 201 à 205 millions d’exemplaires. Il prévoit la sortie de 4 nouveaux modèles l’année prochaine, permettant d'offrir plus d'options aux clients. Enfin, le broker s’attend à ce qu’à partir de 2021, Apple introduise deux iPhone chaque trimestre afin lisser la saisonnalité de cette ligne de produits.