APPLE : UBS réduit son objectif de cours

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

UBS a confirmé sa recommandation d'Achat et réduit son objectif de cours de 355 dollars à 335 dollars sur Apple. Compte tenu de la propagation de l'épidémie de COVID-19 et des données en provenance de Chine sur les ventes d'iPhone, le bureau d'études a réduit sa prévision de commercialisation d'iPhone de 43 à 40 millions pour le deuxième trimestre de l'exercice. Il a en conséquence abaissé ses prévisions de revenu et de bénéfice par action pour ce trimestre de 61,2 à 59,5 milliards de dollars et de 2,67 dollars à 2,56 dollars. Elles sont désormais inférieures de 6% au consensus.Sur l'exercice, il vise désormais des revenus de 276,3 milliards de dollars et un bénéfice par action de 13,20 dollars contre respectivement 281 milliards de dollars et 13,55 dollars.