APPLE : importante extension géographique des services

Apple a déclaré qu'elle lançait ses services App Store, Apple Podcasts, iCloud et Apple Music sur des dizaines de marchés supplémentaires en Afrique, en Europe, en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient, entre autres, dans ce qui constitue l'une de ses plus importantes expansions géographiques, selon la presse américaine.L'App Store, Apple Arcade, Apple Podcasts et iCloud sont désormais disponibles dans 20 pays supplémentaires, tandis que le service de streaming musical du fabricant de l'iPhone, Apple Music, a été lancé dans 52 pays supplémentaires.