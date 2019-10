APPLE : présente des résultats et des perspectives solides

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Apple a présenté hier soir des résultats et des perspectives dépassant les attentes des investisseurs. La firme à la pomme a enregistré au quatrième trimestre, clos fin septembre, un bénéfice net de 13,686 milliards de dollars, soit 3,03 dollars par action, contre respectivement 14,125 milliards de dollars et 2,91 dollars par action, un an plus tôt. Le consensus FactSet s’élevait à 2,83 dollars. Le chiffre d'affaires a pour sa part augmenté de 1,8 % à 64 milliards de dollars, dépassant également légèrement le consensus : 63 milliards de dollars.Il a progressé grâce aux services, qui comprennent en particulier l'App Store, iCloud et iTunes, dont les ventes ont bondi de 18 % pour atteindre un niveau record à 12,5 milliards de dollars.Les ventes d'iPhones ont reculé de 9,3 % à 33,362 milliards de dollars, dépassant les attentes de Wall Street : 32,8 milliards de dollars. Il s'agit de leur quatrième trimestre consécutif de repli.Ces bons résultats s'accompagnent de prévisions solides pour le premier trimestre du nouvel exercice, qui comprend la période stratégique des fêtes de fin d'année.Sur cette période, le fabricant de l'iPhone cible des revenus compris entre 85,5 et 89,5 milliards de dollars, soit 87,5 milliards de dollars, en moyenne. Cette prévision dépasse l'anticipation du marché : 86,7 milliards de dollars."Apple continue d'afficher de solides performances et de solides résultats dans un environnement difficile dominé par les catégories matures, les guerres commerciales et la concurrence féroce de ses concurrents", a commenté le bureau d'études IDC.