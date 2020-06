Apple : Bruxelles ouvre deux enquêtes sur les applications

16/06/2020 | 12:47

La Commission européenne a annoncé mardi l'ouverture de deux enquêtes en matière de pratiques anticoncurrentielles sur Apple, l'une concernant son service de paiement mobile Apple Pay et l'autre sur son magasin d'applications en ligne, l'App Store.



Bruxelles dit craindre que les modalités et conditions fixées par Apple, ainsi que d'autres mesures liées à l'intégration d'Apple Pay, faussent la concurrence et réduisent le choix et l'innovation.



'Il est important que les mesures prises par Apple ne privent pas les consommateurs des avantages qu'offrent les nouvelles technologies de paiement', a estimé Margrethe Vestager, la vice-présidente exécutive chargée de la politique de concurrence.



En parallèle, la Commission européenne a également ouvert aujourd'hui des enquêtes formelles afin de savoir si les règles imposées par Apple aux développeurs concernant la distribution d'applications via l'App Store enfreignaient, elles aussi, les règles de concurrence de l'Union.



