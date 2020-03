Apple : Des fournisseurs d'Apple s'inquiètent d'un déclin de la demande d'iPhone

(Bien lire en fin de dépêche qu'Apple a averti en février sur ses résultats)

28 mars (Reuters) - Alors que la Chine rouvre son activité économique après plusieurs mois de confinement à cause de l'épidémie de coronavirus, les usines qui produisent les iPhone d'Apple tournent pour la plupart de nouveau à plein régime.

Mais alors que le Covid-19 se répand à travers le monde, la question qui préoccupe désormais la firme à la pomme est le nombre de clients qui se présenteront pour acquérir les modèles actuels du smartphone et les nouvelles gammes prévues à l'automne.

Un haut représentant de l'une des principales sociétés auxquelles Apple fait appel pour assembler les iPhone a déclaré que les commandes de la société américaine pour le trimestre prenant fin en mars devraient avoir baissé de 18% en rythme annuel.

Cette source a ajouté que la hausse de la production programmée pour les nouveaux modèles compatibles avec le réseau 5G a été reportée, même s'il est possible que ces modèles soient comme prévu disponibles l'automne prochain.

"Personne ne parle de pénurie de main-d'oeuvre ou de matériel (en Chine) désormais. Tout le monde regarde si la demande venant des Etats-Unis et d'Europe va pouvoir suivre", a dit cette personne proche du dossier. "La préoccupation, maintenant, est la demande de la part des clients aux Etats-Unis et en Europe".

Un fournisseur important d'écrans se prépare à un niveau similaire de contraction de son activité, selon une personne au fait de la question. La compagnie avait anticipé la livraison de 70 millions d'écrans d'iPhone cette année, mais envisage désormais un objectif en baisse de 17%, à 58 millions d'unités.

Cette société a aussi prévu de réduire la main-d'oeuvre pour les chaînes de production dédiées à Apple dans son usine du Vietnam, où les écrans sont assemblés avant d'être envoyés en Chine pour être installés sur les iPhone, a dit cette source.

Apple s'est refusé à tout commentaire sur le sujet.

Plus tôt dans le mois, la firme américaine a fermé tous ses magasins dans le monde alors même qu'elle rouvrait ses sites de vente en Chine.

Alors qu'une grande partie de l'Europe et des Etats-Unis se trouvent en confinement à cause du coronavirus et que les chiffres du chômage gonflent à travers le monde, il est difficile d'établir le moment où la demande pourrait rebondir.

En février, Apple a retiré ses prévisions de vente pour le trimestre prenant fin en mars, sans en donner de nouvelles. Les actions de la firme ont décliné de plus de 15% depuis le début de l'année. (Yimou Lee à Taipei, Heekyong Yang à Séoul, Krishna Das à Kuala Lumpur et Stephen Nellis à San Francisco; version française Jean Terzian)