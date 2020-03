Apple : La valeur du jour à Wall Street - APPLE ferme ses magasins hors de Chine et écope d'une lourde amende en France

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Au sein d'un Dow Jones dont tous les composants sont dans le rouge, Apple perd 8,15% à 255,02 dollars, le fabricant de l'iPhone ayant annoncé la fermeture de tous ses magasins en dehors de Chine jusqu'au 27 mars en raison de l'extension de la pandémie de covid19. Ses salariés continueront à recevoir leur salaire. En Chine, tous ses magasins ont désormais réouvert. La firme à la pomme s'est vue en outre infliger une amende de 1,1 milliard d’euros de la part de l’Autorité de la concurrence en France.La firme technologique est sanctionnée pour s'être rendue coupable d'ententes au sein de son réseau de distribution et d'abus de dépendance économique vis-à-vis de ses revendeurs indépendants " premium ". Les deux grossistes, Tech Data et Ingram Micro, ont également été sanctionnés, respectivement à hauteur de 76,1 millions et 62,9 millions d'euros au titre de l'une des pratiques d'entente.L'autorité avait été saisie en 2012 par eBizcuss, distributeur de produits Apple spécialisé haut de gamme (dit APR pour Apple Premium Reseller)." En premier lieu, Apple et ses deux grossistes se sont entendus pour ne pas se faire concurrence et empêcher les distributeurs de faire jouer la concurrence entre eux, stérilisant ainsi le marché de gros des produits Apple ", a expliqué Isabelle de Silva, Présidente de l'Autorité de la concurrence." En deuxième lieu, les distributeurs dits Premium ne pouvaient sans risque pratiquer des promotions ou baisses de prix, ce qui a conduit à un alignement des prix de détail entre les distributeurs intégrés d'Apple et les distributeurs Premium indépendants. Enfin, Apple a exploité abusivement la dépendance économique de ces distributeurs Premium à son égard, en les soumettant à des conditions commerciales inéquitables et défavorables par rapport à son réseau de distributeurs intégrés ".