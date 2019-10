Apple : au-dessus des attentes au T4

31/10/2019 | 14:01

Apple a publié dans la nuit des résultats supérieurs aux attentes pour le quatrième trimestre de son exercice décalé et, par là même, rassuré les marchés.



Le géant américain a en effet fait état d'un chiffre d'affaires en hausse, passant de 62,9 milliards au T4 2018 à 64,04 milliards pour le trimestre écoulé. Surtout, si le segment 'produits' voit ses revenus baisser (51,53 milliards contre 52,301 milliards de dollars), le segment 'services' progresse (12,511 milliards contre 10,6 milliards) : réduire sa dépendance aux produits, l'iPhone en premier lieu, était bien l'ambition de la marque à la pomme, qui a lancé et renouvelé plusieurs services sur l'exercice.



Résultat, le bénéfice par action passe de 2,91 dollars à 3,03 dollars. Le consensus était moins optimiste : 2,83 dollars. Une bonne journée en vue donc à New York pour la marque à la pomme !



