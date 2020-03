Apple : confirme par erreur les nouveaux iPad Pro

18/03/2020 | 14:33

Pour une fois, une fuite concernant Apple provient... d'Apple elle-même.



En effet, la firme à la pomme a laissé quelques heures en ligne un document technique sur son site chinois, contenant les numéros de série de ses quatre prochains iPad Pro. Les modèles A2228, A2231, A2229 et A2233 sont ainsi apparus pour la première fois. Les deux premiers proposant une taille d'écran de 11 pouces, les deux derniers de 12,9 pouces. Avec, pour chaque taille d'écran, une déclinaison Wifi et une déclinaison Wifi+4G.



Ces modèles auraient sans doute dû être présentés lors de la keynote de printemps, très probablement annulée à cause de l'épidémie de coronavirus. Ils pourraient être, selon la presse spécialisée, directement annoncés via le site d'Apple.



