Apple : devrait augmenter sa production pour l'iPhone 11

04/10/2019 | 10:33

Apple aurait demandé à plusieurs de ses groupes fournisseurs d'augmenter leur production pour satisfaire à la demande sur les derniers produits Apple en particulier l'iPhone 11 selon le quotidien Nikkei. Cette augmentation de production serait de 10% au maximum selon le quotidien japonais.



Cette augmentation de production des derniers modèles de smartphone d'Apple touche principalement des fournisseurs comme STMicro et AMS.



Selon Wedbush, de nombreux consommateurs chinois considèrent l'iPhone 11 comme le 'bon téléphone', avec le prix et les spécifications les plus à-mêmes de les inciter à changer de modèle.



Le broker s'attend désormais à ce que les ventes au lancement de l'iPhone dépassent 75 millions d'unités, contre des prévisions initiales de 70 millions.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.